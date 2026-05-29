Малые технологические компании нарастили объем поставок госзаказчикам

Малые технологические компании (МТК) за первый квартал 2026 года заключили более 2,8 тысячи договоров с госзаказчиками, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников на форуме Startup Village 2026.
Выступая на сессии «МТК. Как попасть в реестр и не разочароваться», Колесников также обозначил ключевые векторы развития работы ведомства с МТК. Одно из них — это смещение фокуса с ведения реестра МТК на развитие платформенных решений в целом. По его словам, реестр, в котором зарегистрировано уже около 7 тысяч компаний, успешно выполняет функцию идентификации высокотехнологичного бизнеса. Однако на следующем этапе ключевой задачей становится не просто их учет, а создание условий для коммерциализации разработок и эффективного взаимодействия с инвесторами.
«Как держатели реестра, мы можем стать поставщиком квалифицированных агрегированных данных для частных платформ, где МТК смогут раскрыть информацию о себе и заинтересовать инвестора», — подчеркнул Максим Колесников, добавив, что речь идет о развитии витрины стартапов «Взлет — от стартапа до IPO» и создания экосистемы, где возможно не только познакомиться с проектом, но и сразу провести сделку.
Другая приоритетная задача — переход от количественных показателей МТК к оценке реального проникновения их разработок в экономику. Для этого Минэкономразвития РФ совместно со «Сколково» окажет компаниям поддержку в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и поиске заказчиков.
«Нам надо понимать, какие из результатов интеллектуальной деятельности действительно дошли до рынка. Система “Сколково” должна обеспечить выигрышную ситуацию для всех: мы будем видеть эффект для экономики, а компании получат менторскую поддержку и лоббизм в хорошем смысле этого слова», — отметил Колесников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.