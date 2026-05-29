В Немане суд взыскал компенсацию с владельцев собак, напавших на пенсионерку

Женщине были причинены телесные повреждения.

Неманская городская прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей в результате нападения собак. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В мае 2025 года на пенсионерку, проходившую по улице Чайковского в Немане, напали три собаки, которые свободно находились на придомовой территории. В результате женщина получила телесные повреждения, в том числе раны голени и предплечья.

По иску городского прокурора в пользу пенсионерки с владельцев собак солидарно взыскано 30 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.