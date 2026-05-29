Ремонт дороги начинается на улице Звездинка в Нижнем Новгороде

На улице Звездинка начинается ремонт дороги по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Как ранее сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, протяженность ремонтируемых в городе по нацпроекту дорог в этом году превысит 16 км.
В МКУ «ГУММиД» рассказали, что подрядчик приступит к работам 29 июня.
«Рабочие отфрезеруют существующее покрытие для последующей укладки нового, заменят люки колодцев, установят дорожные и тротуарные бортовые камни и нанесут дорожную разметку», — уточнили специалисты.
Кроме того, АО «Объединенный коммунальный оператор» проведет ремонт сетей теплоснабжения под дорогой на улице Малая Покровская рядом с Домом связи. В рамках капитального ремонта на участке будет выполнена реконструкция 98 метров магистральных тепловых сетей и двух тепловых камер.
Для проведения работ с 08:00 1 июня будет введено полное ограничение дорожного движения на участке улицы Малой Покровской — у дома № 10 и Дома связи.
Специалисты разработали временную схему проезда транспорта, где предусмотрен объезд. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и заранее ознакомиться со схемами организации дорожного движения.
Напомним, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также планируют отремонтировать участки дорог на улице Рябцева и Казанском шоссе. А также продолжаться работы на Мызинском путепроводе, на улицах Карла Маркса, Кузбасской, Новикова-Прибоя и Удмуртской.