Широкова: Университет Лобачевского по праву принимает студенческие хоры вузов России и республики Беларусь

28 мая торжественно открылся фестиваль «Хоровая весна в Нижнем».

Источник: Время

Открытие Международного фестиваля «Хоровая весна в Нижнем» (6+) состоялось на площадке Института филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского 28 мая. Корреспондент ИА "Время Н посетил мероприятие.

Фестиваль проходит под эгидой юбилейной даты — 110-летия ННГУ имени Н. И. Лобачевского. В рамках торжественного открытия Академический хор Университета Лобачевского (под руководством Ларисы Ерыкаловой) представил зрителям широкий спектр произведений — от русской народных песен до современных.

Ансамбль народной песни «ВСЕСЛАВА» Нижегородского музучилища имени М. А. Балакирева (под руководством Михаила Колесова и Ольги Барановой) исполнили ряд народных хоровых произведений, отличающихся театрализованной спецификой и манерой исполнения.

«Международный фестиваль “Хоровая песня в Нижнем” является нашей изюминкой. Это то, что позволяет давать радость жителям города и создавать гармонию в нашем мире. У каждого участника хорового фестиваля своя творческая история, но когда это перерастает в единое многозвучное исполнение, можно, действительно, впитать в себя все самое прекрасное. Желаю всем участникам знакового события творческой энергии, желания творить и делать этот мир лучше», — подчеркнула проректор по молодежной политике и воспитательной работе ННГУ Елена Чуманкина.

В фестивале примут участие студенческие коллективы из Москвы, Иванова, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Ярославля и Минска. Общее число участников — свыше 300 человек. Запланированы репетиции, творческие встречи, мастер-классы и выступления хоровых коллективов. Особое внимание будет уделено обмену опытом между участниками, развитию молодежного культурного сотрудничества и популяризации хорового искусства.

«Нижегородская земля всегда славилась не только богатыми научными традициями, но и великой культурой и огромным количеством ярких и талантливых людей. В эти дни Университет Лобачевского по праву принимает студенческие хоры вузов России и республики Беларусь, ведь именно здесь действует один из старейших студенческих хоровых коллективов, он ведет свою историю с 1949 года. Сам университет в этом году празднует 110-летие. Не перестаю восхищаться молодыми людьми, которые, обучаясь в университетах, занимаются научными исследованиями, делают первые шаги в профессиональной карьере, создают семьи и при этом оставляют в своей жизни место творчеству», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова’Музыка — это удивительное искусство, которое своей чистотой развеивает все плохое, что только есть в этом сложном и многогранном мире. Сочетание звука и текста являет собой самые яркие впечатления и эмоции", — заключил главный советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин.

