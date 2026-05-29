Путин заявил, что только что узнал о случае с якобы российским БПЛА в Румынии

«Вот только что мне сказали… Может быть, покажется странным, но я только что, перед входом в этот зал, узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном», — заявил глава государства.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако не представили соответствующих доказательств. Как уточняется, военные Румынии не осуществляли перехват дрона, хотя вели его наблюдение с помощью радиолокационных средств. Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении признать генерального консула России в Констанце персоной нон грата, а также закрыть российское генконсульство в указанном городе.