Путин заявил, что только что узнал о случае с якобы российским БПЛА в Румынии

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако не представили соответствующих доказательств. Как уточняется, военные Румынии не осуществляли перехват дрона, хотя вели его наблюдение с помощью радиолокационных средств. Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении признать генерального консула России в Констанце персоной нон грата, а также закрыть российское генконсульство в указанном городе.