Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что только что узнал о случае с якобы российским БПЛА в Румынии

Президент России Владимир Путин заявил, что ему стало известно об инциденте с беспилотным летательным аппаратом, который, как утверждается, принадлежал России, на территории Румынии непосредственно перед общением с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

«Вот только что мне сказали… Может быть, покажется странным, но я только что, перед входом в этот зал, узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном», — заявил глава государства.

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако не представили соответствующих доказательств. Как уточняется, военные Румынии не осуществляли перехват дрона, хотя вели его наблюдение с помощью радиолокационных средств. Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении признать генерального консула России в Констанце персоной нон грата, а также закрыть российское генконсульство в указанном городе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше