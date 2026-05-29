Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги работы по благоустройству города за 2025 год обсудили в Дзержинске

По словам главы Дзержинска, работа над каждым из направлений велась с учетом потребностей жителей.

Результаты проделанной работы за 2025 год обсудили на собрании в администрации Дзержинска. Об этом сообщает мэр города Михаил Клинков.

Всего в совещании приняли участие 210 человек. Трансляцию прямого эфира посмотрели около 11 тысяч человек.

В ходе встречи на обсуждение были вынесены вопросы экономического, промышленного характера и результаты реализации национальных проектов. Также представлены отчеты о состоянии городского бюджета, ремонте и строительстве дорог, благоустройстве общественных пространств.

Кроме того, важными темами на совещании стали образовательная сфера и возможности развития молодежной политики в Дзержинске, проекты культурного и спортивного назначения, реализованные на территории города.

По словам главы Дзержинска, работа над каждым из направлений велась с учетом потребностей жителей и стратегических целей развития. Теперь в приоритете выполнения плана инициатив на текущий год.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске.