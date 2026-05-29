Итоги работы по благоустройству города за 2025 год обсудили в Дзержинске

Результаты проделанной работы за 2025 год обсудили на собрании в администрации Дзержинска. Об этом сообщает мэр города Михаил Клинков.
Всего в совещании приняли участие 210 человек. Трансляцию прямого эфира посмотрели около 11 тысяч человек.
В ходе встречи на обсуждение были вынесены вопросы экономического, промышленного характера и результаты реализации национальных проектов. Также представлены отчеты о состоянии городского бюджета, ремонте и строительстве дорог, благоустройстве общественных пространств.
Кроме того, важными темами на совещании стали образовательная сфера и возможности развития молодежной политики в Дзержинске, проекты культурного и спортивного назначения, реализованные на территории города.
По словам главы Дзержинска, работа над каждым из направлений велась с учетом потребностей жителей и стратегических целей развития. Теперь в приоритете выполнения плана инициатив на текущий год.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске.