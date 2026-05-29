На курортных направлениях КЖД с 1 июня запускают дополнительные «Ласточки»

С 1 июня на Зеленоградском и Светлогорском направлениях Калининградской железной дороги начнут курсировать дополнительные электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
В сообщении Калининград — Зеленоградск.
К действующему расписанию добавятся дополнительные поезда, которые будут ежедневно отправляться с Южного вокзала в 10:40, 12:41, 16:43, 21:00 и 21:39. Из Зеленоградска — в 10:30, 11:47, 17:52, 21:55 и 22:45.
По рабочим дням назначены поезда: с Северного вокзала в 9:46, с Южного вокзала в 11:12, 13:13, 14:17, 15:14. Из Зеленоградска «Ласточки» будут отправляться в 12:10, 12:29, 14:13, 16:14, 16:33 и 17:18.
Кроме того, по выходным дням дополнительный поезд будет курсировать с Южного вокзала в 14:16, и три «Ласточки» из Зеленоградска — в 12:31, 16:35, 17:20.
В сообщении Зеленоградск — Светлогорск.
По рабочим дням начнут курсировать поезда от остановочного пункта Зеленоградск-2 до станции Светлогорск-2 в 14:37, до Пионерского Курорта — в 16:49. Со станции Светлогорска-1 «Ласточки» будут отправляться в 13:31, со станции Пионерский Курорт — в 16:14.
По выходным дням отменяется остановка на о.п. Сосновка поездов № 6847 (отправление из Калининграда в 12:16) и № 6840 (отправление из Зеленоградска в 17:20). По рабочим дням на о.п. Зеленоградск-2 не будет останавливаться поезд № 6944 (отправление от ст. Светлогорск-1 в 14:07).
В сообщении Калининград — Светлогорск через Переславское.
Со станции Светлогорск-2 ежедневно будут курсировать дополнительные электропоезда в 11:14 и 22:40. По рабочим дням назначен поезд, отправляющийся с Северного вокзала до станции Светлогорск-1 в 12:37, по выходным дням с Южного вокзала до станции Светлогорск-2 в 21:06.