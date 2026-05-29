Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейки

— Враг пытается дезинформировать, но уверен, что и эта миссия у него будет проваленной: уважаемые жители, прошу вас не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам. Все работает в штатном режиме. Власти региона, муниципальных образований и средства массовой информации оперативно сообщают о ситуации — мы видим полную картину происходящего. Относитесь критически и скептически к любой информации от якобы свидетелей событий прочитанной в интернете или пересланной вам. Я как офицер запаса могу с уверенностью сказать, что подобные действия способны нанести не меньший ущерб, поэтому будьте внимательны. А враг должен знать: нас не получиться обмануть и запугать! Победа будет за нами!