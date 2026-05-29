Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейки

Жители Волгоградской области 29 мая столкнулись с серией публикаций о якобы дефиците топлива на заправках.

Жители Волгоградской области 29 мая столкнулись с серией публикаций о якобы дефиците топлива на заправках, возникшем в результате очередного теракта ВСУ с применением дронов. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», то, что это фейк, стало понятно сразу. Однако не исключено, что подобная дезинформация может появиться в медийном пространстве вновь. Как уже неоднократно высказывались российские и зарубежные политэксперты, врать Киев начинает тогда, когда остро ощущает свое бессилие. И последний пример, связанный с Волгоградской областью, — прямое тому подтверждение.

О том, на что рассчитывает киевский режим, публикуя нелепые фейки, высказался глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев:

— После отбитой массированной атаки вражеских дронов по регионам нашей страны преступный киевский режим пытается нанести еще один удар, теперь информационный. Напомню, в течение прошедшей ночи нашими военными в небе над регионами России было уничтожено более 200 БПЛА — ребята достойно справились с задачей. К сожалению, не обошлось без жертв — я выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. Потерпев неудачу в небе, противник пошел в новую атаку — информационную. Через вражеские интернет-ресурсы распространяются фейки о признании властями нехватки топлива, о продаже бензина по прописке и прочее.

Евгений Князев уверен — попытки украинской стороны посеять панику среди волгоградцев никогда успехом не увенчаются. Глава Общественной палаты рекомендует землякам всегда со скепсисом относиться к подобным статьям и публикациям в соцсетях:

— Враг пытается дезинформировать, но уверен, что и эта миссия у него будет проваленной: уважаемые жители, прошу вас не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам. Все работает в штатном режиме. Власти региона, муниципальных образований и средства массовой информации оперативно сообщают о ситуации — мы видим полную картину происходящего. Относитесь критически и скептически к любой информации от якобы свидетелей событий прочитанной в интернете или пересланной вам. Я как офицер запаса могу с уверенностью сказать, что подобные действия способны нанести не меньший ущерб, поэтому будьте внимательны. А враг должен знать: нас не получиться обмануть и запугать! Победа будет за нами!

