Код против слова. Почему мессенджеры убивают мышление и как это исправить

25 мая — международный День филолога, хороший повод задуматься, почему катастрофически упал уровень грамотности в обществе, можно ли его повысить и как привить интерес к родному языку молодому поколению. Филолог Алина Андреева бьёт тревогу: в мессенджерах люди не могут грамотно написать «здравствуйте» и «благодарю». Профессор Елена Алещенко объясняет: безграмотность и отсутствие привычки к чтению взаимосвязаны. По данным ВЦИОМ, 48% россиян не читают книг, 62% оценивают свою грамотность на «хорошо», но 58% хотели бы стать грамотнее. Эксперты уверены: начать нужно с себя. Рассказываем подробности.
По следам Эллочки-людоедки.
«Наше активное общение в мессенджерах обнажило проблему, которая до поры до времени в глаза не бросалась, — чудовищную безграмотность подавляющего большинства пишущих, — говорит филолог Алина Андреева. — Я при этом не имею в виду какие-то сложные обороты речи — нет, люди не могут грамотно написать слова вроде “здравствуйте”, “благодарю”, “предварительный” и т. д. Сделаешь кому-то замечание — получаешь такую порцию негатива, мол, какое это значение имеет, с ошибками пишу или без? Мысль ясна, и ладно. Но в том-то и дело, что безграмотный язык — это показатель примитивного мышления, отсутствия привычки читать, мыслить, развиваться».
«Язык — это некая знаковая система, код, посредством которого люди понимают друг друга, — объясняет профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Волгоградского социально-педагогического университета, доктор филологических наук Елена Алещенко. — Сейчас сложилась такая ситуация, когда значительную часть слов в переписке, особенно молодёжной, заменяют графические символы. При этом если общение человека ограничивается только кругом тех, кто знаком с этой знаковой системой, то применять слова на самом деле нет необходимости. Пока тебя понимают, ты можешь уродовать язык как угодно, но однажды наступает момент, когда тебя перестают понимать. И это действительно становится проблемой».
«Стала замечать и другую проблему, помимо безграмотности, — делится Алина Андреева. — Это крайне скудный словарный запас опять же очень многих людей. Стоит в разговоре употребить какое-то не самое распространённое слово, скажем, “экстраполировать”, “компиляция”, “эквивалентный” — тебя просят “перевести”. Бедный язык, в котором несколько сотен слов, и те все на бытовые темы — это яркий маркер скудости мышления и его деградации. Опасный, считаю, симптом».
«Я часто привожу такую аналогию: богатство языка можно сравнить с огромной сокровищницей, где есть всё — от несметных россыпей драгоценных камней до грязных булыжников и мусора, — приводит сравнение профессор Алещенко. — Каждый носитель языка по праву рождения уже имеет ключ к этой сокровищнице. Но кто-то, заходя туда, задерживается, рассматривает, выбирает самое дорогое и ценное, а кто-то заскакивает на секунду, хватает первое попавшееся под руку и бежит сломя голову, даже не поняв, какие драгоценности там находятся. Есть и такие, кто из всего разнообразия выберет только булыжники и камушки погрязнее. Этот выбор формирует человека и его будущее, потому что грамотность по-прежнему остаётся частью культуры. На заложенном в глубоком детстве фундаменте вырастает гармоничная, образованная, развивающаяся личность. Как ни крути, а без грамотности такой личностью не стать».
«Не читаю и не хочу».
Возвращаясь к теме «живу безграмотным, и неплохо живу», невольно задаёшься вопросом: а может, сегодня и нет особого смысла корпеть над учебниками по русскому и читать хорошие книги? Ошибки могут править встроенные в мессенджеры программы, да и вообще сейчас любой текст нейросеть создаст за считанные секунды.
«Многие считают, что грамотность им ни к чему, пока не столкнутся с обратным, — раскрывает тему Елена Алещенко. — Всё равно мы первое впечатление о себе оставляем в том числе и посредством языка — особенно в нынешний век электронной почты и мессенджеров. Чтобы успешно презентовать себя, нужна грамотность! Можно привести множество примеров, когда человека не брали на работу только потому, что его анкета была похожа на сочинение безграмотного первоклассника. Что характерно, даже люди, которые сами не отличаются грамотностью, предпочитают общаться с теми, кто ясно излагает свои мысли».
И всё же, почему так серьёзно упал уровень грамотности, да и, если быть честными, интерес к книгам? Вот свежие данные опроса ВЦИОМ, который проводился в апреле 2026 г. 48% россиян призналось, что вообще не читают книг. И если 44% ссылаются на нехватку времени, то 20% признаются: они вообще не испытывают потребности к чтению.
Эксперты уверены: безграмотность и отсутствие привычки к чтению — вещи взаимосвязанные.
«По мнению большинства лингвистов, низкий уровень владения письменной речью связан с тем, что люди перестали читать, — отмечает Елена Алещенко. — Просмотр новостей в интернете или даже в газете не может считаться чтением. Увы, но наши дети совершенно не умеют читать. Нет, они умеют складывать буквы в слоги, а слоги — в слова, но они не умеют проникать в смысл текста. Он им непонятен, потому что для его понимания нужно приложить усилия. Мы же их с пелёнок приучаем, что они по первому требованию получают всё, что нужно. Дальше индустрия развлечений в борьбе за их внимание стремится дать им только то, что их заинтересует. Но как заинтересовать тем, что требует напряжения, то есть чтением? Этому ещё надо научиться».
Между тем за безграмотностью кроется опасность более ощутимая, провоцирующая глубокие социальные проблемы.
«Вместо поиска смысла мы пришли к комиксам и картинкам из интернета, — говорит профессор Алещенко. — Тем самым постепенно упрощается мышление, и человек становится неспособным к глубокому чтению в принципе. Отсюда и тотальная безграмотность, и упрощение речи, ведущее к упрощению жизни, в которой нет ни глубины, ни смысла… И это во многом объясняет появление так называемого общества потребления. Хотя что здесь является причиной, а что следствием, сказать сложно…».
Язык как состояние души.
Между тем стоит отметить, что филологи, в том числе в Волгоградской области, предпринимают немало усилий, чтобы изменить ситуацию.
Так, чего стоит организовать и провести фестиваль «Дни русского языка», который носит имя нашего земляка, выдающегося лингвиста Олега Николаевича Трубачёва. Это событие объединяет тысячи взрослых и детей.
«Фестиваль задумывался для того, чтобы дети имели возможность прикоснуться к такому богатству, как русский язык, — объясняет педагог, кандидат филологических наук, инициатор фестиваля Галина Егорова. — Прикоснуться не с точки зрения учебного предмета, а с позиции состояния души».
Книжный фестиваль, который проходит в столице региона уже пять лет подряд, также объединяет тысячи любителей хорошей книги. Невероятно творчески работают и библиотеки региона, где каждый день проходят увлекательные мероприятия по привлечению читателей.
«Изменить ситуацию можно, — уверена Елена Алещенко. — И оправдания, что это система, с которой невозможно бороться, я считаю несостоятельными. Никто и не призывает бороться с системой. Нужно начать с себя. Если каждый начнёт отвечать за то, как говорит и думает он сам, то станет на одного грамотного человека больше. А это уже много. Грамотность — понятие вневозрастное, так что никогда не поздно начать её вырабатывать. Если вы хотите изменить свою жизнь, сделав её более качественной, то начать нужно именно с этого».