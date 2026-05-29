Создатель шкал риска рака печени Александр Шапошников умер в Ростове-на-Дону

Александр Васильевич Шапошников посвятил медицине более полувека. В 1961 году он завершил обучение в Ростовском медицинском институте, после чего в течение трех лет практиковал как хирург в Аксайской городской больнице. Затем последовали аспирантура, защита кандидатской и докторской диссертаций. На протяжении 17 лет он возглавлял кафедру хирургии факультета усовершенствования врачей РостГМУ.