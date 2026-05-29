Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Таганрога признала бесперспективным ремонт котельной после удара ВСУ

Администрация Таганрога приняла решение отказаться от капитального ремонта городской котельной, пострадавшей днем ранее от атаки, и намерена запустить процедуру возведения нового модульного теплоисточника. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Администрация Таганрога приняла решение отказаться от капитального ремонта городской котельной, пострадавшей днем ранее от атаки, и намерена запустить процедуру возведения нового модульного теплоисточника. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Власти города Таганрога в прибрежной зоне Ростовской области объявили о смене тактики в вопросе восстановления инфраструктуры теплоснабжения. Как заявила градоначальник Светлана Камбулова, пострадавший в результате воздушной атаки объект не подлежит реконструкции. Теперь профильные ведомства прорабатывают сценарий установки современной модульной котельной.

Как уточнила мэр Камбулова в своем Telegram-канале, соответствующее заключение вынесли специалисты, проведя первичный осмотр конструкций. По их мнению, инвестиции в ремонт разрушенного агрегата не имеют экономического смысла. «В качестве оптимального решения рассматривается строительство новой модульной котельной. За поддержкой в решении данного вопроса обратимся к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю», — отметила руководитель города.

Напомним, что днем 27 мая объект теплоснабжения получил критические повреждения. Это привело к остановке его работы и, как следствие, к отключению подачи горячей воды в ряде жилых домов муниципалитета.

Параллельно с решением проблемы теплогенерации власти отчитываются о ликвидации последствий удара в жилом секторе. Специалисты уже завершили подомовой обход поврежденных строений. Как следует из заявления мэрии, осмотрены помещения в десяти многоквартирных и трех частных домовладениях. В настоящий момент инженеры проводят обмеры для составления дефектных ведомостей. Чиновники обещают жителям оперативную замену остекления в пострадавших зданиях.

Отмечается, что накануне, в утренние часы 27 мая, Таганрог подвергся ракетному обстрелу. По информации, обнародованной главой региона Юрием Слюсарем, в результате падения фрагментов боеприпасов на улице Циолковского загорелись несколько автомобилей. Ранения различной степени тяжести получили двое местных жителей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше