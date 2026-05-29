Капитан теплохода «Тихий Дон» обозначил сложные места на Волге

Капитан теплохода «Тихий Дон» Константин Фунтов указал участки на Волге, где судоводителям приходится трудно. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.
Как отметил Константин Фунтов, Городецкий плес — мелководный, после восстановления Городецкого шлюза проход усложнился. Так, теплоход должен был прибыть в Нижний Новгород в 15.00, однако прибыл в 15.20 (при сильной спешке судоводителя). Поэтому создание второго шлюза — необходимо.
Второй непростой отрезок по мнению капитана — Астраханский плёс, что ниже Волгограда.
На этой территории Волга — в просторном русле, безопасный путь для судов по водному пространству (фарватер) часто меняется из-за наносов песка и изменения русла.
«Вроде широко-глубоко, но русло меняется. Неделю назад шел по одному участку, потом он раз — поменялся», — говорит Константин Фунтов.
По его словам, на этом участке судну сложно следовать установленному фарватеру.
Остальная часть Волги, как отметил капитан, хорошо зарегулирована и трудностей не имеет.
