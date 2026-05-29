Капитан теплохода «Тихий Дон» обозначил сложные места на Волге

Источник: Живем в Нижнем

Капитан теплохода «Тихий Дон» Константин Фунтов указал участки на Волге, где судоводителям приходится трудно. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.

Как отметил Константин Фунтов, Городецкий плес — мелководный, после восстановления Городецкого шлюза проход усложнился. Так, теплоход должен был прибыть в Нижний Новгород в 15.00, однако прибыл в 15.20 (при сильной спешке судоводителя). Поэтому создание второго шлюза — необходимо.

Второй непростой отрезок по мнению капитана — Астраханский плёс, что ниже Волгограда.

На этой территории Волга — в просторном русле, безопасный путь для судов по водному пространству (фарватер) часто меняется из-за наносов песка и изменения русла.

«Вроде широко-глубоко, но русло меняется. Неделю назад шел по одному участку, потом он раз — поменялся», — говорит Константин Фунтов.

По его словам, на этом участке судну сложно следовать установленному фарватеру.

Остальная часть Волги, как отметил капитан, хорошо зарегулирована и трудностей не имеет.

Ранее сообщалось, срок сдачи круизного теплохода «Николай Жарков» перенесли.