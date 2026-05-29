На городских кладбищах Перми проводят работы по благоустрйоству

Работы по благоустройству ведутся на городских кладбищах Перми.

Как рассказали в администрации города, подрядчик производит уборку и вывоз мусора, подметает центральные и межквартальные дорожки, устанавливает дополнительные контейнеры для сбора отходов, обеспечивает завоз технической воды, проводит текущий ремонт элементов благоустройства, косит траву вдоль центральных дорожек, убирает поваленные и аварийные деревья. Также на всех кладбищах провели первичную обработку от клещей.

«В Перми десять официальных кладбищ. Заранее дал поручение выполнить их комплексное благоустройство. Так, на Северном кладбище и кладбище “Кислотные дачи” обустроили новые входные группы и заменили дорожное покрытие. Летом благоустройство продолжим, в том числе улучшим навигацию: установим новые указатели, схемы и аншлаги с актуальной информацией», — отметил глава Перми Эдуард Соснин в своем канале MAX.

Для удобства посетителей на крупных кладбищах установили указатели кварталов. Также на всех объектах разместили схемы для навигации.

Напомним, 30 и 31 мая в связи с религиозным праздником введут временные остановки общественного транспорта у городских кладбищ. Подробнее об этом — по ссылке.