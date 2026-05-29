На городских кладбищах Перми проводят работы по благоустрйоству

«В Перми десять официальных кладбищ. Заранее дал поручение выполнить их комплексное благоустройство. Так, на Северном кладбище и кладбище “Кислотные дачи” обустроили новые входные группы и заменили дорожное покрытие. Летом благоустройство продолжим, в том числе улучшим навигацию: установим новые указатели, схемы и аншлаги с актуальной информацией», — отметил глава Перми Эдуард Соснин в своем канале MAX.