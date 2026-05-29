Народные приметы на 30 мая: сегодня опасно ходить в лес

К этому дню заканчивали весенние полевые работы, сажали картофель, ухаживали за овощными грядками. На Евдокию хозяйки готовили блюда из картофеля: пироги, оладьи, запеканки. По поверью, чем больше их поставить на стол, тем богаче будет урожай картофеля и благополучнее жизнь семьи.