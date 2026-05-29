Народные приметы на 30 мая: сегодня опасно ходить в лес

По народному календарю сегодня Евдокия Свистунья. По приметам, в это время начинали дуть сильные ветра, звук которых напоминал людям свист, что и дало название празднику.
К этому дню заканчивали весенние полевые работы, сажали картофель, ухаживали за овощными грядками. На Евдокию хозяйки готовили блюда из картофеля: пироги, оладьи, запеканки. По поверью, чем больше их поставить на стол, тем богаче будет урожай картофеля и благополучнее жизнь семьи.
Не стоит сегодня есть блюда из пшеницы и круп, чтобы избежать неудач и болезней. Особенно опасен сегодня алкоголь, считается, что нечистая сила может навредить пьющему.
Нельзя сегодня ходить в лес. Проснувшиеся змеи особенно злы и активны.
Сегодня особенно внимательно надо планировать дела, легкомысленные поступки могут навлечь беду.
Не стоит отправляться в путешествие и завязывать новые знакомства — они приведут к разочарованию.
Народные приметы на 30 мая:
— какой будет погода на Евдокию, таким будет и лето;
— дятел стучит в ясный день — к дождю;
— вороны каркают над домом — к похолоданию.
— на молодую луну идет дождь — лето будет сырым.
