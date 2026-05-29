Умных светофоров в Канавинском и Автозаводском районах станет больше

Работы по развитию интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде продолжаются. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Планируется установить 19 самых передовых светофоров вдоль Московского шоссе. Они будут встречать автолюбителей, въезжающих в Нижний Новгород с трассы М-7, (со стороны Москвы).
«Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль в организации дорожного движения», — пишет Юрий Шалабаев, акцентируя, что в модернизацию входит полная перестройка объектов.
Ожидается, что будут установлены новые светофоры с обратным отсчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей. При этом все коммуникации проведут под землей. Умные светофоры станут частью интеллектуальной транспортной системы.
По словам Юрия Шалабаева, за последние пять лет в Нижнем Новгороде модернизировали 100 светофоров, а в ближайшее время планируется выйти на заключение контракта для обновления еще 14 светофоров на улицах Ванеева, Веденяпина и Южном шоссе.
Как сообщалось ранее, нижегородские умные светофоры перейдут на летний режим работы.