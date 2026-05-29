Евгений Люлин посетил нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества»

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем макс-канале.
Как отметил Люлин, меньше года назад организация переехала на улицу Марата, 27, значительно расширив свои помещения.
«Здесь с каждым ветераном работают как с родным — опекают, помогают с реабилитацией и трудоустройством. Психологи встречаются с семьями. У каждого подопечного есть свой координатор, который сопровождает по всем вопросам, буквально ведя за руку», — заметил он.
По словам руководителя филиала Екатерины Генераловой, за три года работы было принято более 40 тысяч обращений. Практически все решены положительно. В первую очередь в фонд приходят для решения проблем, а потом уже возвращаются ради общения.
«Особо впечатлил опыт фонда по спортивной реабилитации. Каждому, кто получает протез, в дополнение предлагают спортивный. Сначала соглашаются с недоверием, а потом приносят чемпионские кубки и медали. В планах здесь появится даже свой музей спортивных достижений», — отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента лично убедился, что в фонде работают люди с открытой душой и горячими сердцами.
«Здесь не любят слово “проблемы”, называя их задачами, которые надо решить. Такой настрой и поддержка, это то, что так необходимо бойцам и их близким. Когда в любых мелочах проявляется доброта и отзывчивость людей, это придает сил защитить страну и вернуться домой», — подытожил Люлин.
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин выступил за создание дополнительных гарантий занятости для героев спецоперации.