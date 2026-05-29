Белгородское УФАС семь раз подряд включило стройфирму в «черный список»

По данным Rusprofile, ООО «Век» зарегистрировано в Белгородском районе. Фирма работает с августа 2017 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем компании является Александр Спиридонов, он же выступает гендиректором фирмы. За все время существования с организацией заключили более 100 госконтрактов на общую сумму порядка 1,6 млрд руб. Крупнейшим заказчиком стал белгородский минстрой — 40 закупок почти на 350 млн руб.