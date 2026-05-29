В Перми долине реки Егошихи на открытии визит-центра посадили деревья

Визит-центр «Горки» открыли в долине реки Егошихи в Перми.
В открытии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин. Визит-центр посвящён экологическим профессиям и изучению природы.
«В центре уже проходят мастер-классы для детей. Пообщался с ребятами. Рад, что они с интересом изучают интерактивные экспозиции об экологии. Здесь же для гостей центра будут проводить экскурсии и семейные мероприятия. Всё продумали так, чтобы увлекало и детей, и взрослых», — отметил глава Прикамья.
В визит‑центре оборудованы два зала с экспозицией, где посетители могут познакомиться с профессиональной деятельностью промышленного эколога, биоэколога, специалиста по экологическому туризму, экопросветителя и ландшафтного дизайнера.
Интерактивные модули экспозиции оборудованы образцами проб воды, микроскопами, экраном с данными от метеостанции, установленной на визит-центре, картой предприятий и мест сбора проб воды и воздуха, образцами растений, VR-очками с турами по природным территориям, муравьиной фермой.
«Первый визит-центр “Егошиха” мы открыли в феврале на Разгуляйской. В планах на этот год — ещё два таких центра в долине Данилихи. Проект “Зелёное кольцо” развивается: уже обустроено пять ландшафтных парков, 26 смотровых, детских и спортивных площадок», — рассказал глава Перми Эдуард Соснин.
Церемония открытия визит-центра «Горки» завершилась акцией «Дерево-городу». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин поучаствовали в высадке 30 деревьев.