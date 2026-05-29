В Перми появятся новые скверы и зоны отдыха

Глава Перми Эдуард Соснин на заседании правительства Пермского края представил губернатору результаты работы по формированию комфортной городской среды в 2025 году, а также рассказал о планах по благоустройству города на период до 2029 года.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ежегодно в регионе преображаются сотни пространств — набережные, парки и скверы, школьные дворы, аллеи и площади. Работы ведутся по федеральным и региональным проектам.
По словам Эдуарда Соснина, на начало 2026 года в Перми насчитывается 206 объектов озеленения общего пользования, что на 13 больше показателя 2021 года. Объём средств на их содержание в этом году превышает уровень пятилетней давности более чем в два раза. Рост финансирования обусловлен расширением перечня уходовых мероприятий и увеличением частоты обслуживания территорий.
В 2025 году в городе провели ремонт четырёх крупных объектов озеленения: сквера в 64-м квартале (включая эспланаду), сада имени Любимова, Сквера журналистов и сквера «Аллея памяти» по ул. Екатерининской.
Ключевым результатом года стало завершение строительства нового 1,5-километрового участка набережной Камы с променадом и велодорожками, общая протяженность которой от «Порт-Пермь» до Мотовилихи превысила 4 км. Масштабный проект «Зелёное кольцо» завершил этап строительно-монтажных работ: в Черняевском лесу и долинах малых рек обустроено более 30 км маршрутов, открыты визит-центры «Егошиха» и «Горки», а в прошлом году на площадках провели 406 эколого-просветительских мероприятий для 71 тысячи участников.
До 2029 года городские власти планируют создать скверы на улицах Трясолобова и Пермской, благоустроить территории у Мотовилихинского пруда и набережной у Мотовилихинских заводов. Параллельно продолжится программа развития дворовых территорий. Предусмотрена реновация более 2 тысяч кв. м лестниц и мостов с заменой деревянных настилов на металлические, открытие семи новых площадок для выгула собак, а также внедрение вертикального озеленения.