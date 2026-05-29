На Куршской косе приступили к замене настила на участке экотропы «Высота Эфа». Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка.
Для проведения работ участок экотропы рядом с побережьем закрыли. Временный обход организовали через террасу кафе «Винланд».
«Старый деревянный настил износился и требует демонтажа. Он будет заменён на более прочный и широкий из полнотелой террасной доски, изготовленной из полимер-песчаного композита (производится в Калининграде из пластиковых отходов)» — рассказали в нацпарке.
В 2024 году на Куршской косе провели реконструкцию экотропы «Высота Эфа». На территории оборудовали съезды и пандусы для маломобильных групп населения, а также обустроили почвозащитный настил из композитного материала шириной 2−2,9 метра. Работы выполнили за 38 миллионов рублей.
