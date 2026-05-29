Средства ПВО ликвидировали беспилотник в небе над Каменском-Шахтинским

В контексте текущей ситуации стоит отметить, что это не единичный случай. Всего несколькими часами ранее, минувшей ночью, Ростовская область пережила массированную атаку. Тогда силами ПВО было нейтрализовано более восьми десятков беспилотных аппаратов. Удары пришлись сразу на девять территориальных образований: в зону поражения попали Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский районы.