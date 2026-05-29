Ученые Воронежского заповедника насчитали 500 косуль и 100 лосей, а хищников стало меньше

В целом больших перемен по сравнению с прошлым годом не случилось. Специалисты насчитали не менее 500 косуль и около 100 лосей. Примерно столько же — около сотни — насчитали и оленей, но эти данные еще уточнят. А вот с кабанами вышла незадача: их явно недоучли, потому что эти животные ходят группами по одним и тем же тропам, и их следы легко перепутать. Сейчас ученые обрабатывают снимки с фотоловушек, чтобы получить точную цифру.