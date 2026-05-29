Нижегородские врачи поддержали уволенную терапевта за посты в соцсетях

Врачи из Нижегородской области поддержали коллегу из Москвы, которую уволили за посты в соцсетях. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Девушка записывала юмористические ролики о проблемах, с которыми сталкиваются врачи и пациенты. Она не раскрывала имен коолег и названий больниц. Однако руководство решило уволить терапевта одним днем.
Врачи из Нижнего Новгорода удивились такому решению. Многие из них сами ведут личные блоги, сообщил канал «Бокал прессека».
