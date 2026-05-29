В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в два стоящих после ДТП автомобиля

В Ростове-на-Дону 29 мая маршрутное такси врезалось в два легковых автомобиля. Об этом рассказали представители регионального управления МВД.
— По предварительным данным, водитель маршрута «Вешки-Ростов» допустил столкновение с автомобилями «Хавал» и «Лада Приора». Машины стояли на проезжей части после прошлого ДТП, — уточнили в ведомстве.
Авария произошла на улице Пойменной в направлении проспекта Сиверса. В салоне автобуса находились восемь пассажиров. Часть людей обратилась за помощью к прибывшим медикам, точное число пострадавших устанавливается.
Напомним, в Ростовской области параллельно фиксируется рост аварий со средствами индивидуальной мобильности. За пять месяцев года зарегистрировано 12 таких ДТП, что на треть больше прошлых показателей.
