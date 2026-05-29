Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в два стоящих после ДТП автомобиля

Несколько человек пострадали в аварии с маршруткой в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 29 мая маршрутное такси врезалось в два легковых автомобиля. Об этом рассказали представители регионального управления МВД.

— По предварительным данным, водитель маршрута «Вешки-Ростов» допустил столкновение с автомобилями «Хавал» и «Лада Приора». Машины стояли на проезжей части после прошлого ДТП, — уточнили в ведомстве.

Авария произошла на улице Пойменной в направлении проспекта Сиверса. В салоне автобуса находились восемь пассажиров. Часть людей обратилась за помощью к прибывшим медикам, точное число пострадавших устанавливается.

Напомним, в Ростовской области параллельно фиксируется рост аварий со средствами индивидуальной мобильности. За пять месяцев года зарегистрировано 12 таких ДТП, что на треть больше прошлых показателей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.