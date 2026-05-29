В Красноярском крае закупят оборудование для адаптивной физкультуры

Муниципальные физкультурно-спортивные и образовательные организации в Красноярском крае получат субсидию на покупку инвентаря для занятий адаптивной физической культурой, сообщили в министерстве спорта региона. Подобная поддержка — это один из инструментов, помогающих решить главные задачи госпрограммы «Спорт России».
Программа охватила 19 муниципальных округов Красноярского края. Субсидию потратят на закупку спортивных снарядов и тренажеров, которые смогут использовать люди с инвалидностью, а также специальных конструкций для тренировок. Кроме того, обновят спортивный инвентарь: мячи, ракетки, клюшки, тоже адаптированные под потребности спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В три округа — Енисейский, Рыбинский и Шарыповский — поступят микроавтобусы для перевозки людей с инвалидностью. Транспорт оборудуют механизмами для подъема и фиксации колясок, пандусами и другими приспособлениями.
«Губернатор края Михаил Котюков поставил задачу развивать массовый спорт, создавая доступную среду и равные возможности всем жителям региона. Реализация программы, направленной на обеспечение условий для активного образа жизни людям с инвалидностью, является важным шагом в этом направлении», — отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.