Какой сегодня праздник: День окрошки

Сегодня Всемирный день блондинок — неофициальный праздник, посвященный женщинам со светлыми волосами. По одной из версий происхождения праздника, инициаторами стали американские блондинки — юристы и адвокаты. Они столкнулись с сексизмом и предвзятым отношением на работе: коллеги‑мужчины не воспринимали их всерьез из‑за цвета волос, считая легкомысленными и не слишком умными. В ответ на это в 2001 году они учредили собственный праздник. Другая версия связывает появление праздника с выходом в 2001 году комедии «Блондинка в законе» в юридической школе, вдохновил на создание праздника и первое праздничное шествие в США. В России День блондинок отмечают с 2006 года. Натуральные блондинки составляют около 14% населения мира. Ген светлых волос — рецессивный, поэтому ученые предполагают, что со временем их число может сократиться. Больше всего блондинок проживает в России, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.