Какой сегодня праздник: День окрошки

День окрошки — неофициальный гастрономический праздник в России, посвященный традиционному холодному супу. Его отмечают ежегодно 30 мая — дата приурочена к началу сезона, когда это освежающее блюдо становится особенно популярным из‑за теплой погоды. Первое письменное упоминание блюда относится к XVIII веку (в книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» описан рецепт с мясом, луком, огурцами, сметаной и огуречным рассолом либо квасом). Считается, что изначально окрошка возникла как крестьянское блюдо — ее готовили из остатков еды после ужина. В разных регионах России окрошку готовят по‑разному. Например, на Урале свежие огурцы иногда заменяют квашеной капустой. В Книге рекордов России зафиксирована окрошка с использованием 1,5 тонны кваса.
В декабре 2023 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, приняла резолюцию и провозгласила 30 мая Международным днем картофеля. Родина картофеля — высокогорья южноамериканских Анд (территория современных Перу и Боливии), где его выращивали тысячи лет назад. В Европу картофель попал после Колумбова обмена (массового перемещения растений и животных между Старым и Новым Светом после открытия Америки). Большую роль в популяризации культуры в Европе сыграл французский агроном Антуан Пармантье (XVIII век), доказавший высокие вкусовые и питательные качества овоща. В России картофель связывают с эпохой Петра I, но широкое распространение он получил лишь в XIX веке благодаря инициативам графа Киселева. К началу XX века его стали называть «вторым хлебом».
Сегодня Всемирный день блондинок — неофициальный праздник, посвященный женщинам со светлыми волосами. По одной из версий происхождения праздника, инициаторами стали американские блондинки — юристы и адвокаты. Они столкнулись с сексизмом и предвзятым отношением на работе: коллеги‑мужчины не воспринимали их всерьез из‑за цвета волос, считая легкомысленными и не слишком умными. В ответ на это в 2001 году они учредили собственный праздник. Другая версия связывает появление праздника с выходом в 2001 году комедии «Блондинка в законе» в юридической школе, вдохновил на создание праздника и первое праздничное шествие в США. В России День блондинок отмечают с 2006 года. Натуральные блондинки составляют около 14% населения мира. Ген светлых волос — рецессивный, поэтому ученые предполагают, что со временем их число может сократиться. Больше всего блондинок проживает в России, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.