На Дону раскрыли угон легковой машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Таганрогу обратился местный житель 1984 года рождения. Мужчина рассказал, что у него угнали чёрный «Хендай Акцент», который был припаркован у дома. Полицейские выяснили: накануне к заявителю приходил знакомый. Во время встречи оба выпивали, после чего между ними вспыхнула ссора. Хозяин выгнал гостя и лёг отдыхать. Наутро владелец обнаружил, что машина исчезла, и сразу позвонил в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с коллегами из уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и вычислили подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.