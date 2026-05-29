Фарм-индустрия подвела итоги сезона на конференции «Продленка» в Москве

В Москве в пятницу, 28 мая, прошла камерная весенняя фарм-конференция «Продленка». Мероприятие объединило лидеров рынка для открытого разговора о будущем маркетинга, digital-коммуникаций и e-commerce в фармацевтике. Об этом сообщили организаторы форума.
При этом вместо классического формата такого рода мероприятия была сделана ставка на живые дискуссии, практические кейсы и честный разговор о проблемах и трансформации индустрии. Организаторы разделили деловая программа была разделена на три дискуссионных блока.
В рамках первой панели — «Кризис креатива и ренессанс традиционных медиа» обсуждалось телевидение, которое сохраняет лидерство по охвату, но работает наиболее эффективно как часть единой системы. А интеграции в медицинские передачи усиливают доверие аудитории через экспертное мнение врачей. Однако универсального медиамикса нет: массовым брендам подходит ТВ, а нишевым препаратам и e-commerce-категориям — диджитал- и перфоманс-инструменты.
Во втором блоке — «Маркетинг под давлением» — подчеркивалось, что эффективность определяется не отдельным каналом, а их правильным сочетанием. Глубокое понимание клиентского пути (CJM) помогает формировать оптимальный медиамикс.
В третьей панели — «Эволюция digital» разговор шел о будущем цифровых коммуникаций, e-commerce (электронной коммерции) и retail media (розничная торговля СМИ) в фармацевтике. Было замечено, что потребители стали рациональнее: реже покупают лекарства впрок, однако удобство онлайн-сервисов поддерживает спрос в электронной коммерции. При этом несмотря на рост диджитал-каналов, офлайн-аптека остается важной точкой принятия решения благодаря высокому уровню доверия к фармацевтам.