Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Ночью и утром на территории Москвы и области возможны заморозки. Синоптик Александр Шувалов в разговоре с aif.ru раскрыл, где заморозки наиболее вероятны.
Шувалов сообщил, что заморозков в воздухе не предвидится. Возможны лишь отдельные, локальные заморозки на почве в северных и северо-западных частях области. Ночью температура сохранится на уровне +2…+4 градусов, но уже со следующего дня ожидается ее повышение.
По словам синоптика, самым холодным днем будет пятница, однако, уже на следующий день, в субботу ожидается потепление на 2−3 градуса.
«В воскресенье — еще на 2−3 градуса, до +15…+17 градусов», — рассказал Шувалов.
Ранее Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании в столице и Подмосковье.
