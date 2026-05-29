В Дагестане дооснастят медоборудованием три перинатальных центра

Новое оборудование закупят для трех перинатальных центров в Республике Дагестане при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы республики.
В частности, современными медицинскими изделиями оснастят перинатальный центр при Республиканской клинической больнице им. А. В. Вишневского в Махачкале. Еще 208 единиц оборудования поставят для перинатального центра в Хасавюрте и Республиканского перинатального центра имени С. Омарова в Махачкале.
Дооснащение подобных медицинских учреждений — важная часть государственной политики в сфере здравоохранения. Главными целями в этой работе остаются повышение качества медицинской помощи, которую получают женщины и дети, а также снижение материнской и младенческой смертности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.