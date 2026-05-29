Одолеет нечистая сила! Что запрещено на Евдокию Свистунью, 30 мая 2026 года

История картофеля началась 8 тысяч лет назад на территории современных Перу и Боливии. Индейцы Анд не только выращивали клубни, но и поклонялись им как священным, использовали для измерения времени и лечения переломов. В Европу картофель попал в XVI веке, но приживался трудно: немцы отказывались есть «чёртовы яблоки», французские врачи объявили его ядовитым, а русские крестьяне называли «чёртовым яблоком» и устраивали «картофельные бунты». Всё изменили голодные годы и прагматизм правителей: Екатерина II приказала завозить клубень в Россию, а в XIX веке он стал «вторым хлебом».