Хоккеистом «Торпедо» должен стать Михаил Воробьёв

За восемь сезонов КХЛ нападающий провёл 418 матчей и набрал 201 очко (66 + 135).

Источник: Нижегородская правда

Вечером 29 мая информацию, касающуюся нижегородского клуба, опубликовал «Спорт-Экспресс».

«Нападающий Михаил Воробьёв покинет СКА после открытия рынка свободных агентов. 29-летний хоккеист подпишет двухлетний контракт с “Торпедо”. Воробьёв провёл в составе армейцев последние пять сезонов», — написал обозреватель федерального издания Михаил Зислис.

За 53 матча минувшего сезона центрфорвард набрал 33 очка (7 + 26). Все эти баллы пришлись на 48 игр регулярки.

Уроженец Уфы также выступал за «Салават Юлаев» и за команды системы «Филадельфии Флайерз». В НХЛ прошёл испытание 35 матчами регулярного чемпионата, в которых заработал 5 очков (2 + 3).