Хоккеистом «Торпедо» должен стать Михаил Воробьёв

Вечером 29 мая информацию, касающуюся нижегородского клуба, опубликовал «Спорт-Экспресс».
«Нападающий Михаил Воробьёв покинет СКА после открытия рынка свободных агентов. 29-летний хоккеист подпишет двухлетний контракт с “Торпедо”. Воробьёв провёл в составе армейцев последние пять сезонов», — написал обозреватель федерального издания Михаил Зислис.
За 53 матча минувшего сезона центрфорвард набрал 33 очка (7 + 26). Все эти баллы пришлись на 48 игр регулярки.
Уроженец Уфы также выступал за «Салават Юлаев» и за команды системы «Филадельфии Флайерз». В НХЛ прошёл испытание 35 матчами регулярного чемпионата, в которых заработал 5 очков (2 + 3).