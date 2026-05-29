На Дону зафиксировали резкий всплеск аварий с электросамокатами

В Ростовской области зафиксирован значительный рост числа дорожных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ): за 2025 год в 47 авариях пострадали 50 человек, двое скончались, а в первые месяцы 2026-го уже произошло 12 ДТП — этот показатель превышает прошлогодний более чем в три раза.