В Бердске Новосибирской области работой обеспечат более 500 подростков

Зарплата школьников складывается из двух частей: 8000 рублей платит Отдел по делам молодежи, еще 3800 рублей — Центр занятости. В 2026 году оплата от ЦЗН предусмотрена для 461 человека. Подросткам предлагают различные виды деятельности: озеленение территорий, очистку берегов, работу в архиве, школьных библиотеках, лагерях дневного пребывания, а также на бердских предприятиях — в ООО «Здравмедтех-Н» и на Бердской птицефабрике «Алмаз».