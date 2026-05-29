В Бердске Новосибирской области работой обеспечат более 500 подростков

Более 500 школьников трудоустроят в Бердске в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Кадры».
Всего работой обеспечат 584 подростка, из них 311 — в летние каникулы (110 в июне, 111 в июле, 90 в августе). Программа началась в марте, продлится до сентября и реализуется совместно с городским центром занятости населения.
Зарплата школьников складывается из двух частей: 8000 рублей платит Отдел по делам молодежи, еще 3800 рублей — Центр занятости. В 2026 году оплата от ЦЗН предусмотрена для 461 человека. Подросткам предлагают различные виды деятельности: озеленение территорий, очистку берегов, работу в архиве, школьных библиотеках, лагерях дневного пребывания, а также на бердских предприятиях — в ООО «Здравмедтех-Н» и на Бердской птицефабрике «Алмаз».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.