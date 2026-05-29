Сборная Санкт-Петербурга взяла серебро на чемпионате «Профессионалы»

Сборная Санкт-Петербурга привезла серебряную медаль с итогового этапа чемпионата «Профессионалы» в Великом Новгороде по компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах», сообщили в городском комитете по образованию. Мероприятие организовано в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Честь города защищали студент Колледжа судостроения, информационных и прикладных технологий Дмитрий Максимов и эксперт-наставник Иван Толкунов. Примечательно, что еще недавно Иван сам участвовал в чемпионате как конкурсант, а теперь успешно передает опыт новому поколению.
В том же колледже учится Дмитрий Ушаков, завоевавший бронзу по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в Москве. В состязании участвовали 27 сильнейших конкурсантов, а точность требовалась до сотых долей миллиметра.
Кроме того, две бронзовых медали у Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Дарья Леонова отличилась в компетенции «Цифровой дизайн», создавая интерфейсы и баннеры, а Никита Степанов принес бронзу в «Сметном деле».
