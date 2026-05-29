Кормушки для диких животных восстановят в Чечне

Специальные лесные площадки и кормушки, которые помогают диким животным пережить зиму, восстановят в Чеченской Республике в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Такая необходимость возникла в регионе после обильных осадков, которые сопровождались паводками.
Работники управления охотничьего хозяйства тщательно обследуют лесные массивы, выявляют места, где были ранее установлены кормушки, и постепенно приступают к их восстановлению. Работы включают очистку площадок от мусора, восстановление конструкций и пополнение запасов корма.
«Важно, чтобы дикие животные могли легко находить пищу, это способствует их выживанию и поддержанию численности популяций», — отметила начальник отдела федерального охотничьего контроля и (надзора) минприроды республики Луиза Гагаева.
При этом специалисты не забывают выкладывать в специальные солонцы для животных соль. Она является важным элементом в рационе обитателей леса, так как помогает поддерживать водно-солевой баланс и обеспечивает необходимый запас минералов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.