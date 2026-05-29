В Куйбышевском районе Новосибирской области построят спортплощадку

Строительство специализированной площадки для подготовки и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ведется в Куйбышевском районе Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Работы проводят в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Площадка будет предназначена для самостоятельной подготовки к испытаниям, сдачи нормативов и занятий физкультурой. В настоящее время ведутся подготовительные работы: выравнивание участка, срез дерна, выборка грунта и щебенение.
Будущий спортобъект станет многофункциональным. Там можно будет проверить не только силу, но и гибкость. Комплекс включает разновысокие брусья, гимнастический каскад, скамьи для пресса, наклонную скамью, постамент для теста на гибкость, разметку для прыжка с места, а также три переносных комплекса со звуковым сигналом для отжиманий и информационный стенд. Покрытие выполнят из резиновой крошки — долговечного и безопасного материала, минимизирующего травмы при прыжках и соскоках. Работы планируют завершить до 30 июня.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.