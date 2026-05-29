В Куйбышевском районе Новосибирской области построят спортплощадку

Будущий спортобъект станет многофункциональным. Там можно будет проверить не только силу, но и гибкость. Комплекс включает разновысокие брусья, гимнастический каскад, скамьи для пресса, наклонную скамью, постамент для теста на гибкость, разметку для прыжка с места, а также три переносных комплекса со звуковым сигналом для отжиманий и информационный стенд. Покрытие выполнят из резиновой крошки — долговечного и безопасного материала, минимизирующего травмы при прыжках и соскоках. Работы планируют завершить до 30 июня.