В финалы конкурсов профмастерства вышли 8 педагогов Омской области

Учителем года в регионе стала Елена Величко из Новоселецкой школы.

Восемь педагогов, которые осенью 2026 года представят регион в финалах всероссийских конкурсов профессионального мастерства, определены в Омской области, сообщили в региональном министерстве образования. Конкурсы соответствуют целям национального проекта «Молодёжь и дети».

Подготовка к заключительному этапу уже началась, итоги подведут в Москве в День учителя. Министр образования Ольга Степанова провела встречу с победителями областных этапов, руководителями образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием.

Учителем года в регионе стала Елена Величко из Новоселецкой школы Таврического района. Анна Кузнецова из детского сада № 9 города Тары впервые участвовала в конкурсе «Воспитатель года России» и сразу одержала победу. Это первая значимая победа для Тарского района в дошкольном образовании.

В конкурсе «Сердце отдаю детям» Омскую область представит Максим Михайленко. Для областной станции юных техников участие в этом состязании особенно весомо: за последние шесть лет учреждение подготовило двух победителей и трех призеров. Ректор института развития образования Мария Казакова отметила, что в сентябре перед отъездом на финал пройдут стажировки для отработки конкурсного мастерства.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.