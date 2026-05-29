В Советском районе Новосибирска открылся новый стадион

На новом стадионе оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием размером 90 на 54 метра, четыре легкоатлетические дорожки и трибуны на 149 мест. Поле соответствует всем требованиям для проведения соревнований различного уровня. Стадион станет тренировочной базой для воспитанников спортивных школ «Энергия» и «СШ по футболу», а также площадкой для городских и региональных соревнований. В свободное от тренировок время поле будет доступно для всех жителей микрорайона.