В Советском районе Новосибирска открылся новый стадион

Новый стадион открылся в Советском районе Новосибирска в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Объект расположен рядом со спортивным комплексом «Энергия» на улице Часовой. Теперь там сформирован крупный спортивный кластер, включающий также ледовую арену и большой спортивный зал.
На новом стадионе оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием размером 90 на 54 метра, четыре легкоатлетические дорожки и трибуны на 149 мест. Поле соответствует всем требованиям для проведения соревнований различного уровня. Стадион станет тренировочной базой для воспитанников спортивных школ «Энергия» и «СШ по футболу», а также площадкой для городских и региональных соревнований. В свободное от тренировок время поле будет доступно для всех жителей микрорайона.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.