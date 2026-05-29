Россия готова помочь Казахстану восстановить популяцию амурских тигров

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Россия готова поддержать Казахстан в его стремлении восстановить популяцию амурских тигров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. В ходе пресс-конференции по итогам визита Путин, комментируя решение передать четырех амурских тигров Казахстану, отметил, что для России очень важно восстановление природы.
«Не мы, конечно, тигров истребили здесь, в степях. Но когда мы вместе жили, в составе единого государства, все это происходило, мы и несем за это ответственность тоже. Но если мы сейчас в состоянии поддержать наших коллег в их стремлении восстановить фауну, ну что же, мы так и делаем», — сказал Путин.
Он добавил, что это ответ на то, что делают друзья России в этих сферах по другим направлениям.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края. Президент РФ назвал проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.