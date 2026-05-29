В поселках и селах Приморья благоустроят улицы

Работы проводят в поселке Славянка и в селе Романовка.

Благоустройство улиц и дворов проводят в поселке Славянка Хасанского округа и в селе Романовка Шкотовского округа Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы ведутся в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Славянке благоустраивают территорию у домов № 20, 22, 28 и 30 по улице Лазо. Специалисты уже демонтировали старое покрытие, провели планировку, установили бортовые камни и приступили к формированию несущего слоя из щебня. В ближайшее время начнется укладка первого слоя асфальта. После завершения работ двор будет заасфальтирован, появятся обновленные тротуары, парковка и новая детская площадка. Отметим, что в этом году в Славянке уже обновили тротуары на улицах Молодежной и Станислава Черного, а также вдоль школы № 2.

В селе Романовка по программе «1000 дворов» благоустраивают пешеходную дорожку у школы № 25 и придомовую территорию на улице Ленинской, 64. Работы планируют завершить осенью 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.