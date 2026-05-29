В поселках и селах Приморья благоустроят улицы

В Славянке благоустраивают территорию у домов № 20, 22, 28 и 30 по улице Лазо. Специалисты уже демонтировали старое покрытие, провели планировку, установили бортовые камни и приступили к формированию несущего слоя из щебня. В ближайшее время начнется укладка первого слоя асфальта. После завершения работ двор будет заасфальтирован, появятся обновленные тротуары, парковка и новая детская площадка. Отметим, что в этом году в Славянке уже обновили тротуары на улицах Молодежной и Станислава Черного, а также вдоль школы № 2.