В поселках и селах Приморья благоустроят улицы

Благоустройство улиц и дворов проводят в поселке Славянка Хасанского округа и в селе Романовка Шкотовского округа Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы ведутся в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Славянке благоустраивают территорию у домов № 20, 22, 28 и 30 по улице Лазо. Специалисты уже демонтировали старое покрытие, провели планировку, установили бортовые камни и приступили к формированию несущего слоя из щебня. В ближайшее время начнется укладка первого слоя асфальта. После завершения работ двор будет заасфальтирован, появятся обновленные тротуары, парковка и новая детская площадка. Отметим, что в этом году в Славянке уже обновили тротуары на улицах Молодежной и Станислава Черного, а также вдоль школы № 2.
В селе Романовка по программе «1000 дворов» благоустраивают пешеходную дорожку у школы № 25 и придомовую территорию на улице Ленинской, 64. Работы планируют завершить осенью 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.