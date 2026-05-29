Россельхознадзор заявил, что не запрещал ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

«Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в РФ», — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских товаров в РФ, а также для обеспечения фитосанитарного благополучия страны.
