Россельхознадзор заявил, что не запрещал ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Россельхознадзор официально заявил, что никаких ограничений на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана нет. Более того, 29 мая ведомство начало диалог с узбекской стороной. Главная задача — договориться о том, как сделать поставки узбекских овощей и фруктов в Россию ещё более безопасными и стабильными.

Источник: Life.ru

«Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в РФ», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских товаров в РФ, а также для обеспечения фитосанитарного благополучия страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.