В Дагестане откроют для туристов два новых отеля

Отели «Кубачи» и «Чох Россо» в Дагестане полноценно заработают и примут первых гостей с началом туристического сезона 2026 года, сообщили в администрации главы республики. Проекты реализуют при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Новые средства размещения открыли в текущем году в техническом режиме. Четырехзвездочный отель «Кубачи» в Дахадаевском районе понравится тем, кто решил побывать в высокогорном селе Кубачи, известном как один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. А «Чох Россо» в Гунибском районе — это современная гостиница, которая сочетает национальный колорит с современными решениями.
«Мы планируем продолжать грантовую поддержку туристических проектов. Они включают 10 проектов модульных некапитальных строений в различных районах. В их числе — расширение туристической базы в Гунибском районе и создание туристско-рекреационного комплекса “Лотос”, а также ряда других объектов», — отметил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.