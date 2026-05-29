В Дагестане откроют для туристов два новых отеля

Новые средства размещения открыли в текущем году в техническом режиме. Четырехзвездочный отель «Кубачи» в Дахадаевском районе понравится тем, кто решил побывать в высокогорном селе Кубачи, известном как один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. А «Чох Россо» в Гунибском районе — это современная гостиница, которая сочетает национальный колорит с современными решениями.