Донские аграрии отправили в Китай 25 тонн потрохов

Дополнительно эксперты провели мониторинг законности происхождения отгружаемой продукции через ФГИС «ВетИС» (компонент «Меркурий»). По итогам анализа нарушений в цепочке поставок и документальном оформлении выявлено не было. Таким образом, груз отправлен в Китай в полном соответствии с требованиями двусторонней торговли, что укрепляет позиции донских производителей на азиатском рынке. Отметим, что экспорт птицепродуктов из южных регионов России в КНР входит в число приоритетных направлений агропромышленного сотрудничества.