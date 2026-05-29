В Ростове более 200 человек нарисуют картины «как Илья Репин»

«Традиционно на таких мероприятиях классика встречается с современными технологиями. Ожившие полотна мастера раскроют Илью Репина не только как гениального творца, но и как наставника, воспитавшего целое поколение российских художников. Более 70 оцифрованных картин живописца (предоставлены Третьяковской галереей, Русским музеем и др. фондами) демонстрируют на 12 мультимедийных экранах, с объемным 3D-звуком. Помимо самого фильма посетителям предоставляется интерактивный зал с фотозонами и тач-скрин экранами, которые в игровой форме позволяют изучить факты биографии и историю создания картин. Благодаря инсталляциям, насыщенным визуальным эффектам и интерактивным зонам этой мультимедийной выставки, у каждого посетителя есть возможность оказаться как бы внутри репинских шедевров, хорошо известных со школьной скамьи», — сообщили в пресс-службе.