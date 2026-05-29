Жительницу Новошахтинска задержали по подозрению в убийстве бывшего мужа

Женщина призналась в расправе над бывшим мужем в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске задержали местную жительницу по подозрению в убийстве бывшего супруга. Об этом рассказали в следственном комитете Ростовской области.

— На допросе подозреваемая дала признательные показания. Она пояснила, что в ночь на 10 мая во время совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанесла мужчине тяжелые травмы, — рассказали в ведомстве.

На допросе подозреваемая дала признательные показания. Фото: СК РО.

Тело 52-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире многоэтажного дома на улице Парковой. После инцидента женщина покинула Ростовскую область и попыталась скрыться на территории Краснодарского края. Там ее местонахождение оперативно установили в ходе совместных розыскных мероприятий с сотрудниками полиции.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи выясняют все детали совершенного преступления, решается вопрос об избрании для женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

