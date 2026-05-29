Певица Цыганова высказалась о новом клипе SHAMAN с иноагентами

Певица Вика Цыганова заявила, что не смотрела новый клип артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, с «участием» иностранных агентов из‑за отсутствия интереса. Она добавила, что не следит за новостями шоу‑бизнеса.

По словам Цыгановой, уже долгое время она не смотрит телевизор. Вместо этого исполнительница занимается своими патриотическими проектами.

— Нет, я не видела (клип — прим. «ВМ»), и смотреть не буду. Я уже достаточно долго не смотрю телевизор и не отслеживаю происходящие в шоу-бизнесе передвижения. Неинтересно потому что, — цитирует певицу Газета.Ru.

В свою очередь продюсер Виктор Дробыш осудил политический подтекст в видеоклипе SHAMAN.

В видеоролике, опубликованном 28 мая, Дронов в классическом черном костюме раскладывает на столе фотографии россиян-иноагентов и изучает их «личные дела». Среди них присутствуют снимки журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, а также музыкантов Андрея Макаревича* и Земфиры Рамазановой*.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.