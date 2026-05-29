Путин: Рост ВВП ЕАЭС за три года превысил 11%, у ЕС — только 3%

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва с уважением отнесётся к любому внешнеэкономическому выбору Еревана, и будет руководствоваться исключительно тем, что пойдёт на пользу армянскому народу. При этом он напомнил о многовековых узах между народами и выразил надежду, что даже экономический дрейф в сторону Брюсселя не разрушит наработанные гуманитарные и культурные связи.