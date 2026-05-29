Главные новости за 29 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Также ВККС удовлетворила заявление председателя Липецкого областного суда Александра Карташова об отставке. Он будет лишен судейских полномочий 13 июля. Тем же решением ВККС рекомендовала на пост зампредседателя Липецкого облсуда Анну Ганьшину, которая работает в нем судьей с 2012 года.