Юрист рассказала, чем может обернуться фиктивный больничный

Сотрудник, решивший отправиться на курорт во время своего больничного, рискует потерять работу только в том случае, если документ о нетрудоспособности окажется фиктивным. Об этом «Абзацу» рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.
Юрист пояснила, что работодатель сильно ограничен в получении информации о состоянии здоровья подчиненного, так как конкретные медицинские данные составляют врачебную тайну. Тем не менее руководство имеет законное право инициировать проверку подлинности самого листка нетрудоспособности, если возникают сомнения в его легитимности.
По словам Петровой, закон не обязывает работника отчитываться о своем местонахождении во время болезни. Однако, если в ходе проверки по официальным реестрам выяснится, что документ недействителен, он перестанет быть основанием для начисления выплат или признания отсутствия на месте уважительным.
«Если подтвердится, что лист недействительный, то он не является основанием ни для оплаты, ни для подтверждения уважительной причины отсутствия на работе. В таком случае работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения», — сказала эксперт.
